Мелания Трамп переедет в Белый дом летом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп вместе с сыном Бэрроном переедут в Вашингтон уже в конце учебного года, сообщил в четверг телеканал ABC.

"Госпожа Трамп переедет и заселится в Белый дом в конце учебного года, однако даже после переезда часть времени она будет проводить в Нью-Йорке, а часть - в Вашингтоне", - приводит телеканал слова старшего советника первой леди Стефани Уолкофф.

Ранее издание The Hill сообщило, что первая леди и младший сын президента не планируют переезжать в Вашингтон и останутся жить в Нью-Йорке, однако через некоторое время издание опровергло это сообщение.

В ноябре прошлого года Дональд Трамп сообщал, что Мелания Трамп с сыном переберутся в Белый дом по окончании учебного года.