Трамп собрался разрешить религиозным группам поддерживать политических кандидатов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что рассматривает возможность отмены закона, запрещающего религиозным группам поддерживать политических кандидатов.

"Я введу полный запрет на "поправку Джонсона" и позволю представителям наших религиозных групп свободно выражать свое мнение, не опасаясь возмездия", - сказал американский лидер, выступая с речью на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.

При этом Трамп подчеркнул, что свободы человека, в том числе право на проведение богослужений, являются "даром Божьим" и подлежат защите.

Поправка об ограничении участия церкви в общественной жизни была предложена сенатором и впоследствии президентом США Линдоном Джонсоном в 1954 году.