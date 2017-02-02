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В Черное море вошел оснащенный крылатыми ракетами эсминец ВМС США

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ракетный эсминец ВМС США "Портер" (USS Porter DDG 78) , оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис" и крылатыми ракетами "Томагавк", в четверг вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщают местные информационные порталы, публикующие фотографии их прохождения через Босфор.

Американский эсминец присоединится к натовским кораблям нечерноморских стран - испанскому ракетному фрегату "Альмиранте Хуан де Борбон", оснащенному системой ПРО "Иджис", и канадскому фрегату "Сент-Джонс", которые вошли в Черное море еще во вторник. Оба боевых корабля входят в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил (SNMG2) НАТО, которая действует в Средиземном море.

По данным ВМС Румынии, американский эсминец и испанский и канадский фрегаты, в частности, примут участие в проходящих с 1 по 10 февраля в Черном море учениях "Морской щит 2017" (Sea Shield 2017). В них также задействованы румынские, болгарские и турецкие боевые корабли и подлодки.

По сообщению британской газеты "Дейли мейл", в Черное море направлен и новейший ракетный эсминец Королевского Военно-морского флота Великобритании "Даймонд", который возглавит натовскую корабельную группу постоянной готовности SNMG2. В ходе похода в Черное море этот корабль посетит Украину.

После возникновения кризиса в восточных районах Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других нечерноморских стран НАТО. Неоднократно в прошлом бывал там и американский эсминец "Портер" для демонстрации поддержки натовских союзников и партнеров США в Черном море в свете украинского кризиса.

"Портер" наряду с эсминцами ВМС США "Росс", "Дональд Кук" и "Карни", также оснащенными системой ПРО "Иджис", которые размещены на постоянной основе в Европе, вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками.

Теги: США, Черное море
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