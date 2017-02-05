В ДНР насчитали за сутки более 500 обстрелов со стороны Киева

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - За сутки в Донбассе зафиксировано 524 обстрела, заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Обстановка в Донецкой народной республике имеет тенденцию к стабилизации. Однако обстрелы с позиций вооруженных сил не прекращаются",- сказал Басурин.

По его словам, "противник продолжает вести огневое воздействие по населенным пунктам республики, подвергая обстрелам преимущественно жилые районы".

"За прошедшие сутки преступные силы Украины 524 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 25 раз, минометы различного калибра 158 раз, БМП - 40 раза, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие - 301 раз", - сообщил он.

По его словам в результате обстрелов военными населенного пункта Ясное (окраина Докучаевска) получил повреждения жилой дом № 13 по улице Богдана Хмельницкого, перебита теплотрасса и оборваны линии электропередачи, из-за чего весь поселок остался без света.