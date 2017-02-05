В Турции задержаны более 440 человек по подозрению в связях с ИГ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Турецкая полиция задержала более 440 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сообщает в воскресенье агентство Anadolu.

Операция проводилась в разных регионах страны. Только в столице страны Анкаре были задержаны 60 человек, большинство из них - иностранцы. Некоторые задержанные оказались несовершеннолетними. Их национальности не называются.

Рейды также проводились в городах Газиантеп, Бурса, Конья, Адана и Измир. Самая масштабная операция прошла в регионе Шанлыурфа, там были задержаны более 100 человек по подозрению в причастности к ИГ.