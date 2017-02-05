Асад продлил амнистию в Сирии до конца июня

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад продлил действие указа об амнистии сдавшихся правительственным силам боевиков, сообщает в воскресенье агентство САНА.

По его информации, Асад пролонгировал действие указа, подписанного 28 июля 2016 года, до 30 июня 2017 года.

Отмечается, что согласно указу, лица, принимающие участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований, освобождаются от преследования, если сдадут свое оружие правоохранительным органам или полиции.