Пенс связал вопрос снятия санкций с РФ с сотрудничеством в борьбе с терроризмом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос об изменении режима санкции в отношении России, будет решаться в предстоящие месяцы, США могут пойти на это при определенных условиях, заявил вице-президент Майкл Пенс интервью телекомпании ABC.

"Ответ на этот вопрос предстоит дать в предстоящие месяцы. Это будет зависеть от того, увидим ли мы изменения в позиции России, и от возможности наладить взаимодействие на основе общих интересов", - сказал Пенс, добавив, что общим интересом может быть, например, борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Он отметил, что Россия заинтересована в противодействии исламскому терроризму.

"И если у нас появится возможность работать друг с другом, я считаю, что президент найдет возможность начать отношения заново", - подчеркнул Пенс.