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Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один"

Есть обновление от 04:23

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп охарактеризовал договоренность с Ираном относительно его ядерной программы как "наихудшую сделку".

"Это худшая сделка, которую я когда-либо видел. Стыдно, что мы заключили подобного рода сделку", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в воскресенье. Президент США убежден, что "Не было причин этого делать". "Они (Иран - ИФ) потеряли уважение, потому что думают, что все такие глупые, что заключают подобные сделки", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о возможном военном решении ядерной проблемы Ирана, президент США отметил, что "мы никогда не говорили о военном решении, мы критиковали президента Обаму".

"Мы посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп.

Он также назвал Иран " террористическим государством номер один, которое снабжает всех в мире деньгами и оружием".

Теги: США, Иран
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