"Оппозиционный блок" Рады потребовал дать оценку словам Парубия о языке

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Партия "Оппозиционный блок" требует от председателя Верховной рады Андрея Парубия прекратить "провокации по языковому вопросу".

"Мы требуем от Генеральной прокуратуры немедленно дать оценку словам Андрея Парубия, как и министра культуры Евения Нищука, которые оскорбляют сограждан по языковому вопросу и по месту рождения, ... отказывая им в праве на родной язык. Мы требуем прекратить ущемление прав оппозиции со стороны спикера парламента, который выдвигает претензии только представителям Оппозиционного блока, не замечая выступлений на русском языке своих однопартийцев, министра внутренних дел Арсена Авакова и его советника, народного депутата Антона Геращенко", - говорится в заявлении "Оппоблока".

В партии считают, что Парубий не защищает украинский язык, а провоцирует конфликт в обществе, пытаясь отвлечь людей от роста цен на продукты и высоких коммунальных тарифов.

Парубий в среду напомнил депутатам, что они должны обсуждать законопроекты в зале заседаний парламента на украинском языке.

Полемика по языковому вопросу была вызвана выступлением на русском языке представителя фракции "Оппозиционный блок", который пояснил, что выступает в парламенте "на том языке, на каком он общается с избирателями".