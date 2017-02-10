Самолет ВВС США провел очередную разведку у российских рубежей на Балтике

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в пятницу вновь подлетел к границам России на Балтике для выполнения очередного оперативного задания. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, американский самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным SHAM75, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в ходе кругового 7-часового перелета до Таллина и обратно осуществлял радиотехническую разведку вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Полет американского разведчика после вылета из Великобритании пролегал над Северным морем, Данией, Литвой, Латвией и Эстонией. Из воздушного пространства последней он, предположительно, вел радиотехническую разведку российской территории.

На обратном пути разведчик пролетел над территорией Латвии и Литвы. Выйдя затем из литовского воздушного пространства на Балтику, он пролетел вдоль побережья Калининградской области над водами эксклюзивной экономической зоны России.

Этот американский самолет с бортовым номером 62-4138 в последние недели практически ежедневно совершает разведывательные подлеты к границам Калининградской области, подлетая, как со стороны Польши, так и со стороны Балтийского моря.

Согласно статистике, в последние месяцы резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.