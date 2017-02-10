Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом, в том числе в столице Словении - Любляне.

"Я хотел бы поблагодарить за готовность Словении организовать такую встречу (с президентом США Дональдом Трампом - ИФ). Мы к ней готовы", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором.

Ранее словенская сторона предложила содействовать организации на своей территории первой встречи президентов России и США.

"Что касается Любляны, Словении в целом, то, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас, а от целого ряда обстоятельств, текущих дел", - сказал Путин.

Как подчеркнул российский президент, "если когда-нибудь эти встречи состоятся, мы не имеем ничего против Любляны, такие (российско-американские - ИФ) встречи у нас в Любляне уже были".

Он поблагодарил Пахора за готовность Словении организовать такую встречу.