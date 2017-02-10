Глава правительства Польши госпитализирована после ДТП

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Польский премьер Беата Шидло попала в больницу в пятницу после того, как сразу несколько автомобилей ее кортежа, том числе и тот, в котором находилась она, попали в ДТП в польском городе Освенциме, сообщает польский телеканал ТВН24 со ссылкой на представителя полиции Малопольского воеводства Себастиана Глена.

По его словам, в результате ДТП серьезно пострадал один из сотрудников бюро охраны правительства. У него, возможно, переломы.

Представитель правительства Польши Рафал Бохонек в свою очередь сообщил, что Шидло сейчас находится в одной из больниц в Малопольском воеводстве на обследовании. "К счастью, ничего серьезного с госпожой премьером не произошло", - добавил он.

По первоначальным данным, ДТП произошло в тот момент, когда кортеж премьера двигался по главной дороге, а со второстепенной выехал другой автомобиль и совершил столкновение сразу с несколькими автомобилями кортежа.