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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Есть обновление от 04:50

Ранее глава КНДР заявлял о способности его страны в любое время испытать межконтинентальную баллистическую ракету

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ким Чен Ын зачитывает новогоднее обращение
Фото: ТАСС/AP

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Корейская Народно-Демократическая Республика запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.

Южнокорейское министерство обороны сообщило первоначально, что с территории Северной Кореи был запущен "неопознанный объект", который затем был идентифицирован как баллистическая ракета.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении народу заявлял, что страна уже близко подошла к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которое может быть осуществлено в любое время.

Минобороны Южной Кореи пока не определило тип ракеты. Вместе с тем, агентство Associated Press привело мнение эксперта из сеульского Института Дальнего Востока, который считает, что был осуществлен пуск ракеты Musudan или аналогичной. Его цель - испытания двигателей, которые потом могут быть установлены на МБР.

Пуски КНДР ракет вызывают озабоченность в Японии и Южной Корее. В ходе недавнего визита в эти страны новый шеф Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил обязательства США по обеспечению безопасности азиатских союзников Соединенных Штатов. В Сеуле стороны договорились о реализации плана по размещению современных американских систем противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи уже в 2017 году в связи с ракетными угрозами со стороны Севера.

Резолюциями СБ ООН Северной Корее запрещается осуществлять пуски ракет с применением баллистических технологий. Нарушение Пхеньяном запрета, а также проведение им ядерных испытаний уже вылилось в введение против него жестких санкций международного сообщества.

Теги: КНДР, Южная Корея
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