Пентагон подтвердил пуск северокорейской баллистической ракеты

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - США зафиксировали ракетный пуск, осуществленный КНДР, сообщил Пентагон.

"Мы можем подтвердить, что зафиксировали пуск ракеты с территории Северной Кореи",- говорится в заявлении представителя военного ведомства Соединенных Штатов.

Он отметил, что в ближайшее время Минобороны США рассчитывает получить более детальную информацию.

Как сообщалось, Северная Корея в ночь на воскресенье по московскому времени запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету. Тип ракеты пока не определен.