В Туркмении началось голосование на выборах президента

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Туркмении открылись 2548 избирательных участков, еще 39 - за рубежом, начались всенародные выборы президента страны. Избирателям предстоит выбрать из девяти кандидатов, претендующих на пост руководителя государства.

По данным ЦИК, в нынешних выборах в списках избирателей зарегистрировано 3 млн 223 тыс. 455 человек. Из них впервые голосующих избирателей - 70 379 человек, старше 70 лет - 67 331 человек, неспособных самостоятельно прийти - 13 122 человека.

В действующем национальном законодательстве не определен минимальный порог явки, необходимый для признания выборов состоявшимися.

В избирательном кодексе Туркмении оговорено, что "избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании".

Это первые президентские выборы после изменения Конституции страны в сентябре 2016 года, в которой срок полномочий президента увеличен с 5 до 7 лет.

Выборы главы государства проходят на широкой альтернативной основе. Как сообщалось, на пост президента баллотируется 9 кандидатов. Это наибольшее число кандидатов по сравнению с предыдущими выборами. Так, в президентских выборах 2012 г. участвовало 8 кандидатов, в выборах 2007 года - 6 кандидатов.

Также это первые президентские выборы в Туркмении, на которых своих кандидатов выдвинули три политические партии, действующие в стране. Демократическая партия выдвинула действующего президента - Гурбангулы Бердымухамедова; Партия промышленников и предпринимателей - председателя правления Акционерно-коммерческого банка "Рысгал" Бекмырата Аталыева; Аграрная партия - председателя Марыйского велаятского комитета Аграрной партии Дурдыгылыч Оразова.

Кроме того, 6 кандидатов выдвинуты инициативными группами граждан. Среди них: заместитель хякима (главы) Марыйского велаята (области) Джуманазар Аннаев; директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев; заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов; начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов; генеральный директор производственного объединения "Гарабогазсульфат" Государственного концерна "Туркменхимия" Сулейманнепес Нурнепесов, заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.

Мониторинг голосования осуществляют 3223 национальных наблюдателя, а также 151 международный наблюдатель.

В составе миссии наблюдателей от СНГ аккредитованы 73 наблюдателя, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Российскую Федерацию, Таджикистан, Узбекистан, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, Парламентское собрание союза Беларуси и России, Исполнительный комитет СНГ. Среди наблюдателей - депутаты национальных парламентов, председатели и члены центральных избирательных комиссий стран Содружества, представители дипломатического корпуса.

Для оценки хода подготовки и проведения выборов президента Туркменистана в Ашхабад прибыли приглашённые по инициативе туркменской стороны члены миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Среди международных наблюдателей, осуществляющих мониторинг за ходом подготовки и проведением выборов президента Туркменистана, - также члены ООН, ШОС, Организации исламского сотрудничества, представители КНР, США, Республики Корея, Японии, Австрии, ОАЭ, Турции, Ирана, Индии, Афганистана.

Голосование в избирательных участках будет проходить до 19 часов местного времени (17:00 мск).

По информации ЦИК, на выборах 2012 года в Туркменистане проголосовало 96,28 % избирателей.