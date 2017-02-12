В Германии начались выборы нового президента страны

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Выборы нового президента ФРГ проходят в воскресенье в Федеральном собрании Германии, сообщает телерадиокомпания "Немецкая волна" (Deutsche Welle).

В настоящее время в алфавитном порядке объявляют имена делегатов собрания, после чего они проходят в кабинки для голосования. При предъявлении специального удостоверения выборщика им предоставляется избирательный бюллетень, который предстоит заполнить в кабинке, вложить в конверт и опустить в урну для голосования.

Подсчет голосов начнется после завершения процедуры голосования.

Для того чтобы президент Германии был избран в первом туре, ему необходимо получить абсолютное большинство голосов - минимум 631.

Результаты первого тура, как ожидается, будут объявлены позже в воскресенье.

Фаворитом на нынешних выборах является бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, кандидатуру которого поддерживают как Социал-демократическая партия Германии, так и консервативный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз. У "большой коалиции" - свыше 900 представителей федерального собрания.

Срок полномочий нынешнего президента ФРГ Йоахима Гаука истекают 18 марта. Инаугурация нового президента намечена на 19 марта, отмечает "Немецкая волна".