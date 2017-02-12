Аэропорт Гамбурга эвакуирован после жалоб пассажиров на затрудненное дыхание

По предварительным данным, пострадали не менее 50 человек

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуация проведена в воскресенье из здания международного аэропорта германского города Гамбурга, сообщает специализированный авиационный портал Airlive.

По его данным, эта мера была предпринята после того, как несколько десятков человек обратились с жалобами на затрудненное дыхание и резь в глазах. Согласно первоначальной информации, пострадали не менее 50 человек. Они госпитализированы.

BREAKING NEWS: Hamburg Airport evacuated 'after a gas leak in the terminal leaves 50 people in hospital' #Germany pic.twitter.com/sU7P1P0QE4 — 🇩🇪Haya (@hmk006) 12 февраля 2017 г.

Как передает издание Daily Mail, пассажиры и сотрудники аэропорта вероятно получили химическое отравление. Неизвестное токсичное вещество каким-то образом попало в систему кондиционирования аэропорта. Находившиеся в здании люди жаловались на резкий неприятный запах.

На месте происшествия сейчас работают представители всех экстренных служб. Аэропорт прекратил прием и отправку самолетов.