Главные новости
В миреСенатор рассказал о спорах между Трампом и Конгрессом из-за РоссииВ миреРоссийский писатель Захар Прилепин стал майором донецких ополченцевВ миреВ интернете появилась прямая трансляция с аварийной плотины в Калифорнии
В мире

Еврокомиссия не разрешила греческим островам принимать туристов из России без виз

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия не одобрила проект по безвизовому посещению греческих островов в восточной части Эгейского моря туристами из стран, не являющихся членами ЕС, сообщает греческий портал Rodiaki. Кроме того, из-за вопросов безопасности и проблем с беженцами не была продлена специальная визовая программа для турецких путешественников, которая действовала с 2012 года. Граждане Турции, прибывая в порты восточных островов Эгейского моря морским транспортом, получали однодневную визу. Действие этой программы закончилось 30 октября прошлого года.

Как отмечает издание, решение ЕК может негативно сказаться на туристической отрасли островов. Такие туристы компенсировали потери от снижения турпотока из Европы. Власти Греции намереваются расширить штат консульств в Турции, чтобы минимизировать последствия решения Еврокомиссии, которое может отпугнуть туристов. Власти Южного Эгейского региона Греции ранее обратились к комиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства ЕС с просьбой ускорить запуск пилотной программы особого визового режима для туристов из третьих стран, прибывающих в порты нескольких островов с территории Турции. Реализацию проекта предлагалось начать с марта 2017 года для туристов из Ирана, с апреля - для россиян и гостей из Турции.

Как считают власти греческих островов, это могло стать мерой поддержки туризма в регионе, по которому нанесла серьезный удар проблема мигрантов. В сложной экономической и финансовой ситуации укрепление турпотока на южные острова Эгейского моря становится жизненно важным для региона. В настоящее время Греция по объемам въездного турпотока занимает 15-е место в мире, вклад туротрасли в ВВП страны в этом году составил 20%. Средняя загрузка отелей Греции превысила в 2016 году 70%. При этом рост турпотока из России достиг 25% к уровню прошлого года, из Великобритании - 19%, из Германии -16%, из Польши и США - по 7%.

В 2016 году количество посетивших Грецию российских туристов составит порядка 900 тысяч. К 2020 году в стране рассчитывают на рост турпотока в целом до 35 млн человек.

Теги: Греция
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Количество погибших в результате взрыва в Пакистане выросло до 13 человекКоличество погибших в результате взрыва в Пакистане выросло до 13 человек
Более 80 человек получили раненияПодробнее
Трамп пообещал мощный ответ на действия КНДРТрамп пообещал мощный ответ на действия КНДР
В Пентагоне заявили о готовности противостоять пускам северокорейских ракетПодробнее
Сенатор рассказал о спорах между Трампом и конгрессом из-за РоссииСенатор рассказал о спорах между Трампом и конгрессом из-за России
Ранее группа американских сенаторов разработала законопроект, запрещающий президенту снимать санкции без одобрения конгрессаПодробнее
В интернете появилась прямая трансляция с аварийной плотины в КалифорнииВ интернете появилась прямая трансляция с аварийной плотины в Калифорнии
Уровень воды в озере Оровилл начал снижаться, но предписание об эвакуации почти 190 тысяч местных жителей остается в силеПодробнее
Российский писатель Захар Прилепин стал майором донецких ополченцевРоссийский писатель Захар Прилепин стал майором донецких ополченцев
Прилепин, который имеет опыт участия в боевых действиях, будет занимать пост советника главы ДНРПодробнее
Главный приз World Press Photo вручили за фото убийцы российского послаГлавный приз World Press Photo вручили за фото убийцы российского посла
На снимке турецкий полицейский кричит у тела дипломата Андрея Карлова, держа в руке орудие убийстваПодробнее
Украина подала иск в ВТО против РФ об ограничении транзитаУкраина подала иск в ВТО против РФ об ограничении транзита
Киев обвиняет Москву в торговой агрессии и заявляет о практически полной остановке транзита с Украины в третьи страныПодробнее
Почти 190 тыс. человек эвакуируют в Калифорнии из-за угрозы затопленияПочти 190 тыс. человек эвакуируют в Калифорнии из-за угрозы затопления
Уровень воды в озере, на котором расположена плотина, понизился, но заделать промоину в основном водосбросе пока не удаетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 февраля5 фото
13 февраля
Фотохроника 13 февраля
Победители World Press Photo 201722 фото
13 февраля
Победители World Press Photo 2017
Лучшие фото недели10 фото
10 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСенатор рассказал о спорах между Трампом и Конгрессом из-за РоссииВ миреРоссийский писатель Захар Прилепин стал майором донецких ополченцевВ миреВ интернете появилась прямая трансляция с аварийной плотины в КалифорнииМоскваСуд в Москве заочно арестовал бывшего учителя школы №57 Меерсона и его сообщницу
Вашингтон и Оттава расширят сотрудничество в сфере ПВО и в киберпространстве
Суд вынесет приговор по делу о подготовке теракта в Москве
На встрече по Сирии в Астане обсудят механизм для разработки конституции
Трамп заявил о серьезных международных проблемах "во всех точках земного шара"
СПЧ подготовит доклад президенту о местах принудительного содержания в Карелии
Трамп отказался радикально менять принципы торговли с Канадой
Количество погибших в результате взрыва в Пакистане выросло до 13 человек
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи