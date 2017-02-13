Готовящая "Евровидение-2017" в Киеве команда объявила об уходе из проекта

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Часть команды "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (ПАТ НСТУ), которая отвечала за подготовку и проведение песенного конкурса "Евровидение 2017", заявила, что больше не может продолжать свою работу.

"Я неоднократно говорил о том, что я уйду с проекта, как только мои принципы и ценности будут нарушены. Настало то время, к сожалению, когда я не могу идти поперек своих принципов и ценностей. Я по настоящему желаю успеха "Евровидению" в Украине, но не вижу возможности больше быть в проекте", - написал один из членов команды по подготовке "Евровидения" Денис Блощинский в своем фейсбуке.

Так, в заявлении, которое обнародовал на своей странице Блощинский, отмечается, что команда подготовки "Евровидения" не согласна с действиями руководства "Национальной телерадиокомпании Украины" (НТКУ).

"В декабре после обеспечения нашей команды подтверждением от ЕМС о том, что "Евровидение-2017" действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидения" в Украине. Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована", - сказано в заявлении.

Команда по подготовке "Евровидения" отмечает, что неоднократно письменно и устно сообщали руководству НТКУ (ПАТ НСТУ), руководству Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины и представителям Кабинета министров относительно сложившейся ситуации и предлагали компромиссные решения, но "за это время, кроме презентации результатов работы нашей команды, проведенной за период сентябрь-декабрь 2016 года, новое руководство конкурса не совершило ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки".