В Пакистане запретили праздновать День всех влюбленных

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Высший суд Исламабада запретил празднования Дня Святого Валентина на территории Пакистана после петиции, в которой праздник описан как антиисламский, сообщает Times of India.

В петиции, направленной в суд от имени гражданина страны Абдула Вахида, говорилось, что День Святого Валентина не является частью мусульманских традиций, поэтому его празднование в Пакистане и пропаганда в социальных сетях и СМИ должны быть запрещены.

Суд также обязал министерство информации страны и Пакистанское управление по надзору за электронными СМИ незамедлительно приступить к контролю за соблюдением постановления.

В прошлом члены радикальной организации "Джамаат-и-ислами" предпринимали попытки сорвать празднования Дня всех влюбленных в Пакистане.