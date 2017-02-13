Трамп получил в подарок фото с отцом премьера Канады

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава правительства Канады Джастин Трюдо в понедельник в ходе встречи в Белом доме передал президенту США Дональду Трампу личный подарок, передает агентство Associated Press.

Как отмечается в сообщении, Трюдо подарил Трампу фотографию, на которой изображены нынешний президент США и отец Джастина Трюдо Пьер, который был 15-м премьер-министром Канады. На снимке запечатлена их встреча в отеле "Уолдорф-Астория" на Манхэттене в Нью-Йорке.

Трамп сказал, что был близко знаком с Пьером Трюдо и намерен бережно хранить подаренный ему снимок.

В ходе двусторонней встречи лидеры двух стран обсудили, в частности, проблемы трудоустройства женщин и другие вопросы экономики.