Захватившие россиян и украинца пираты выдвинули требования

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Переговорщики получили требования пиратов, захвативших в плен членов экипажа судна BBC Caribbean в территориальных водах Нигерии (граждан России и Украины), сообщил начальник департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Уполномоченные вести переговоры установили контакт с похитителями членов экипажа судна BBC Caribbean. Пираты обнародовали свои требования и сообщили об удовлетворительном состоянии членов экипажа", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Кирилич уточнил, что требования, выдвинутые похитителями, не являются публичной информацией.

"Группа, которая ведет переговоры, была сформирована собственником судна, и она ведет переговоры с группой похитителей абсолютно конфиденциально в интересах дела для освобождения заложников", - отметил он.

8 февраля 2017 года посольство РФ в Нигерии сообщило о похищении пиратами семи российских моряков и одного украинца.