Украинец сдал полиции спрятавшую в лесу боеприпасы бывшую жену

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Украинская полиция после сигнала от 42-летнего жителя Сумской области обнаружила в местном лесу устроенный его бывшей женой тайник с найденными ею ранее боеприпасами и взрывчаткой.

"Мужчина чтобы обезопасить себя и своего сына, сообщил, что его бывшая жена, с которой он живет под одной крышей, нашла взрывоопасные вещества и принесла их домой", - сообщил во вторник отдел коммуникации полиции Сумской области.

Однако в доме женщины, кроме четырех патронов, правоохранители ничего незаконного не нашли. Выяснилось, что после ссоры с экс-супругом по поводу находки женщина унесла оружие из дома.

В итоге сотрудники полиции нашли коробку с боеприпасами и взрывчаткой между деревьями под ветвями.

В тайнике обнаружилось более 200 патронов калибра 5,45 мм, 2 гранаты и 2 запала к ним, 1 сигнальная ракетница, 2 стреляные гильзы и порох.

Боеприпасы и взрывчатку правоохранители направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

По факту открыто уголовное производство.