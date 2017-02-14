В Таллине начали раздавать бесплатные консервы из госрезерва

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В столице Эстонии сотни людей выстроились во вторник в длинную очередь за бесплатными свиными консервами. Раздача продуктов из государственного резерва, срок годности которых вскоре истекает, проходила для нуждающихся по инициативе Продуктового банка.

Люди собирались с раннего утра, консервы начали раздавать в 11.00 (12:00 мск). Каждому выдавалось по шесть банок в одни руки и, по словам стоящих в очереди, в основном пенсионеров и безработных, это поможет прожить им в трудные дни.

Всего выделено около миллиона банок общей стоимостью 1 млн евро. За один день все продукты раздать не удалось, и раздача будет продолжена в последующие дни. Муниципальные службы отметили, что вся продукция была одобрена Ветеринарно-пищевым департаментом.