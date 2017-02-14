В США произведены пуски межконтинентальных баллистических ракет с атомной подлодки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - С борта американской атомной подводной лодки класса "Огайо" во вторник у побережья Калифорнии с промежутком в три часа из подводного положения осуществлены испытательные пуски двух межконтинентальных баллистических ракет "Трайдент-2", сообщили ВМС США.

Пуски были произведены в 14:30 и 17:20 мск, когда в Калифорнии еще было раннее утро.

"В рамках Программ стратегических систем ВМС были осуществлены плановые испытательные пуски ракет "Трайдент-2" с подводной лодки атомного ракетного базирования класса "Огайо" на тихоокеанском полигоне у берегов Калифорнии, - говорится в сообщении. - Всего было запущено две ракеты".