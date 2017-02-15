Генпрокурор Украины назвал полезными показания экс-депутата ГД Вороненкова

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Получивший украинское гражданство экс-депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Денис Вороненков дал ценные показания для следствия по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"У нас есть два свидетеля, экс-депутата Госдумы России, один из которых голосовал за аннексию Крыма, другой - не голосовал. Оценка этому также будет дана, но на данный момент его показания были для нас достаточно важными", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По его словам, показания Вороненкова для следствия очень полезны, и именно в этом контексте рассматривают сотрудничество с ним.

"Никаких других обязательств перед ним (Вороненковым - ИФ) нет", - добавил генпрокурор.

Он также спрогнозировал, что в марте стоит ожидать начала судебного рассмотрения по гоисзмене Виктора Януковича.

Во вторник 14 февраля стало известно, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, уехавший на Украину вместе с женой, тоже экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой, в декабре 2016 года получил украинское гражданство.