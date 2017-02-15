СМИ узнали о встрече начальника генштаба ВС РФ и главы комитета начальников штабов США

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд 16 февраля проведет в Баку встречу с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на заявление американских военных.

Согласно заявлению, США рассчитывают на обсуждение "важности постоянной и четкой связи между военными, чтобы избежать ошибок и потенциальных кризисов".

В свою очередь военный источник в Баку сообщил агентству "Интерфакс", что в Азербайджане не располагают информацией о проведении в четверг такой встречи. "Нам ничего не известно о подобной встрече. Поэтому комментарии тут излишни", - заявил собеседник агентства.