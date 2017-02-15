Шесть человек погибли в результате терактов в Пакистане

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Не менее шести человек погибли в результате двух атак террористов-смертников в среду в Пакистане, сообщает агентство The Associated Press.

По данным пакистанской полиции, в среду произошел взрыв около административного здания в городе Галанай. В результате этой атаки погибли трое полицейских, двое гражданских лиц. Еще один террорист был застрелен полицией во время попытки проникнуть на территорию правительственного здания.

Через несколько часов в результате взрыва бомбы в городе Пешавар погиб водитель транспортного средства, еще пятеро пассажиров ранены.