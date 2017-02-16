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Крупнейший страховой рынок мира запретил сотрудникам выпивать на работе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший и старейший страховой рынок мира Lloyd's of London запретил персоналу употреблять спиртные напитки в рабочее время - с 9 до 17 часов, пишет Financial Times. По данным издания, решение, опубликованное в рамках регулярного обновления правил для персонала, объясняется желанием соответствовать общепринятым в отрасли стандартам, а не инцидентами.

При этом ограничения не коснулись работающих на этом рынке страховых брокеров и андеррайтеров, не состоящих в штате Lloyds of London, который насчитывает около 800 сотрудников - юристов, бухгалтеров, специалистов в сфере ИТ. По данным британских СМИ, запрет вызвал бурные негодования сотрудников Lloyd's of London, которые называют его чрезмерно жестким. В случае нарушения вопрос будет обсуждаться с непосредственным руководителем сотрудника и в перспективе грозит увольнением.

Страховой рынок Лондона - один из последних оплотов личного заключения сделок, выстраивание отношений с клиентами и партнерами в барах и ресторанах является давней традицией, крайне выгодной для заведений вокруг крытого рынка Лиденхолл-маркет, рядом с которым располагается Lloyds of London.

Lloyd's of London ведет свою историю с 1688 года. В конце XVII века в кофейне Эдварда Ллойда собирались судовладельцы, купцы и моряки, обменивались новостями, заключали договоры фрахта и страхования судов и грузов. Как корпорация объединение действует с 1871 года, когда этот статус был закреплен актом британского парламента.

Деятельность корпорации обеспечивается брокерами и синдикатами андеррайтеров Lloyd's, которые получают предложения о страховании и перестраховании только через брокеров. Андеррайтеры Lloyd's, прежде чем стать членами корпорации, должны внести в нее довольно значительную сумму. Андеррайтеры сгруппированы в синдикаты, у каждого из которых есть свой руководитель. Ответственность индивидуальных членов (так называемых "имен Lloyd's") не ограничена. Lloyd's of London работает более чем в 200 странах и территориях мира.

Теги: Великобритания, Lloyd's of London
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