Президент Уругвая пригласил Путина в Сан-Хавьер к выходцам из России

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Уругвая Табаре Васкес пригласил главу российского государства Владимира Путина посетить его страну, чтобы вместе побывать в городе Сан-Хавьер, большую часть населения которого составляют потомки русских эмигрантов.

"Господин президент, для правительства Уругвая и для народа Уругвая будет высокой честью, если вы посетите нашу страну. Тогда мы вместе сможем посетить город Сан-Хавьер, куда в начале XX века приехало 300 семей из России, и мы вместе сможем их увидеть", - сказал Васкес в ходе беседы с Путиным.

Он отметил важность того, что эти семьи привезли в Уругвай свою культуру, свои традиции, свой образ жизни, чем обогатили его культуру. "Они нас многому научили", - отметил Васкес, приведя в пример то, что русские были первыми, кто начал возделывать подсолнечник в Уругвае.