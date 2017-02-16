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Почти 20 человек стали жертвами теракта в Багдаде

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Мощный взрыв на юге иракской столицы привел к гибели 18 человек. Еще не менее 50 человек получили ранения.

По данным местной полиции, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в южной части Багдада. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.

Таким образом, это стало уже третьим терактом в Багдаде за последние три дня. Так, накануне взрыв прогремел на оживленной улице в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр, где проживают в основном последователи ислама шиитского толка. Тогда жертвами взрыва стали 15 человек, еще 50 пострадали.

Теги: Багдад, Ирак
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