Украинские националисты повесили портрет Бандеры на ограде посольства Польши в Киеве

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Портрет лидера ОУН Степана Бандеры появился в четверг на ограде посольства Польши в Киеве. Его вывесили активисты украинской националистической организации "Черный комитет".

Как сообщается в пресс-релизе, распространенном в четверг вечером пресс-службой "Черного комитета", причиной акции стали "откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши".

"В частности, речь идет о президенте Анджее Дуде и главе правящей партии "Право и Справедливость" Ярославе Качиньском, которые в ультимативной форме требуют от Украины отказаться от героизации Степана Бандеры и УПА", - говорится в сообщении.

В комитете подчеркивают, что ни одно государство в мире не вправе вмешиваться во внутренние дела Украины.

"В то время, когда мы в тяжелых боях вырываемся из-под влияния Российской империи, подобные заявления Польши являются ударом в спину. Украина сейчас воюет за независимость, а не за замену одного господина на другого", - заявляют в националистической организации.

Координатор "Черного комитета" Богдан Тыцкий напомнил, что Польша героизировала своих государственных деятелей, которые "проводили откровенную антиукраинскую политику, в частности Пилсудского". При этом он подчеркнул, что каждая страна имеет право уважать тех, кого считает нужным.