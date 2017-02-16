Украина обвинила ДНР в артобстреле жилых районов Авдеевки

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина погиб в результате осколочных ранений, полученных во время артиллерийского удара в четверг вечером по жилым кварталам Авдеевки, нанесенного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявляет начальник Главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. Идут разборы завалов. Уже есть погибший - мужчина, 1973 года рождения, умер в результате осколочных ранений. Информация о пострадавших уточняется", - написал Аброськин в своей странице в фейсбуке.

Первый замглавы Авдеевской военно-гражданской администрации Донецкой области Фридон Векуа сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что около 18.00 ополченцы также обстреляли жилые кварталы города из крупнокалиберного стрелкового вооружения.

"Начали стрелять около 18.00. Было стрелковое оружие, около четырех раз применили крупнокалиберный пулемет. Сейчас где-то вдалеке вновь слышны разрывы", - сказал он.

По словам Векуа, обстрелы велись со стороны Ясиноватой и Спартака (пригороды Донецка). Он также напомнил, что противник обстреливал Авдеевку из крупнокалиберного стрелкового вооружения и накануне.

Комментарий ДНР

В свою очередь в Донецке опровергли данные сообщения, распространенные украинской стороной.

"Силы ДНР не обстреливали н.п. Авдеевка. Заявление украинской стороны не может соответствовать действительности, так как все запрещенные Минскими соглашениями вооружения, находятся в местах постоянного хранения", - сказал в четверг вечером "Интерфаксу" замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в данный момент Вооруженные силы Украины ведут обстрел района Ясиноватой. "Фиксируем применение минометов со стороны ВСУ по району Ясиноватой",- сказал он.

Как сообщалось, близ Авдеевки проходит линия соприкосновения конфликтующих в Донбассе сторон. Город находится под контролем украинских военных. Ясиноватую контролируют ополченцы ДНР.