Из-за утечки серной кислоты на химзаводе в Германии пострадали 150 человек

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Примерно 150 человек пострадали от дыхательных проблем после того, как в городе Оберхаузен на западе Германии на химзаводе произошла утечка токсичного вещества, сообщает в четверг агентство The Associated Press.

По данным АП, серная кислота пролилась из резервуара на территории одной из компаний по производству химвеществ. В результате образовалось токсичное облако в несколько сотен метров в ширину.

В ликвидации последствий аварии участвовали 130 сотрудников спасательных служб. По словам представителя местной пожарной службы Йорга Пройснера, операция прошла успешно.

При этом он отметил, что большинство пострадавших испытывали лишь легкие проблемы с дыханием. В связи с аварией в городе было приостановлено движение поездов и автобусов, а также изменено расписание работы учебных заведений.