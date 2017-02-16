Украина ввела неотложные меры по нейтрализации угроз энергобезопасности страны

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 февраля 2017 г. "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры".

Текст указа опубликован на сайте главы государства в четверг вечером. Согласно указу, контроль за выполнением введенного в действие решения СНБО возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики в связи с продолжающейся блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донбасса. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в среду.

Глава украинского кабмина Владимир Гройсман подчеркнул, что продолжение блокады может не только сорвать отопительный сезон и привести к веерным отключениям электроэнергии, но и привести к остановке металлургических предприятий страны.