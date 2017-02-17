Устроивший взрыв в аэропорту Шанхая мужчина получил восемь лет тюрьмы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Суд китайского мегаполиса Шанхая приговорил к восьми годам тюремного заключения некоего Чжоу Синбо, который в минувшем году устроил взрыв в шанхайском международном аэропорту "Пудун", сообщили местные СМИ.

В приговоре отмечено, что причиной, побудившей злоумышленника устроить взрыв, стали жизненные неудачи, и он таким необычным способом нашел способ "выпустить злобу".

Приговоренный в прошлом году прибыл в аэропорт и бросил в сторону авиационных билетных касс банку из под пива, которую предварительно начинил самодельной взрывчаткой. В результате ранения получили, по различным данным, от трех до пяти человек.

После взрыва злоумышленник достал нож и полоснул им себя по горлу, однако выжил и был арестован.