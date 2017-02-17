Лавина накрыла военнослужащих во время учений на юге Казахстана

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В ущелье Коксай в Жамбылской области (юг Казахстана) ведутся поисково-спасательные работы военнослужащих, которые могли попасть под снежную лавину. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Казахстана.

"В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай, произошел внезапный сход снежной лавины", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Конкретные цифры в сообщении не приводятся.

В настоящее время совместно с комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана ведутся поисково-спасательные работы. В региональном командовании "Юг" создан оперативный штаб.