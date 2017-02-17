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Полицейские в Казахстане предотвратили столкновение автобуса с детьми с грузовиком

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские Баянаульского района Павлодарской области ценой собственного здоровья предотвратили ДТП, в котором могли пострадать дети, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

"Сегодня днем полицейские, сопровождая группу сельских школьников, которые отправились в Павлодар на соревнования по лыжам, на служебной машине преградили путь автомашине "КамАЗ", которая выехала на встречную полосу", - сказали в пресс-службе.

В автобусе находилось 18 детей, уточнили в полиции.

По информации пресс-службы, в результате столкновения полицейской машины с грузовиком командир экипажа получил сотрясение мозга, перелом руки, повреждения внутренних органов и был госпитализирован. Его напарник от госпитализации отказался.

Теги: Казахстан
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