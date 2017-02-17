В Испании суд приговорил зятя короля к шести годам за финансовые махинации

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Испанский суд в пятницу оправдал сестру короля Испании Фелипе VI инфанту Кристину по делу о соучастии в финансовых махинациях в рамках проекта Ноос, в то же время она должна выплатить штраф в размере 265 тысяч евро, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ. Ее супруг Иньяки Ундаргарин приговорен к шести годам и трем месяцам тюремного заключения. Инфанта и ее супруг узнали о решении суда в Женеве, где находится их резиденция.

Всего по делу о финансовых махинациях в рамках проекта Ноос проходят 15 человек. К самому суровому наказанию приговорен один из коллег Ундаргарина Диего Торрес, он должен будет провести в тюрьме восемь лет и шесть месяцев. Между тем, вынесенные в пятницу приговоры еще могут быть обжалованы, отмечает РТВЕ.

Урдангарин обвинялся в том, что его спортивный фонд Ноос, зарегистрированный как некоммерческая организация, использовался для получения от местных властей контрактов по завышенным ценам, а прибыль поступала на его личные счета. Уголовное дело было открыто в 2010 году судьей, который расследовал коррупцию на Балеарских островах. В 2015 году король Испании Фелипе VI лишил сестру Кристину титула герцогини Пальмы, но она остается шестой в очереди на престолонаследие.

После того, как разразился этот скандал, инфанту Кристину и ее супруга не приглашали на официальные королевские мероприятия. Бывший тогда королем отец принцессы Хуан Карлос пытался таким образом защитить репутацию королевской семьи. В 2013 году супруги с четырьмя детьми переехали в Швейцарию, чтобы не бросать тень на королевскую семью. Однако и этот шаг вызвал критику, поскольку испанским налогоплательщикам пришлось платить за их охрану.