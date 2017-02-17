Порошенко назвал поддержку Украины самым дешевым способом защиты свободного мира

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко считает, что западные страны не должны отказываться от санкций в отношении России.

"Санкции - это наши активы, а не обязательства. Они являются демонстрацией нашей силы, если они применяются, но они являются и демонстрацией нашей слабости, если их отменить. Уменьшить дипломатическое давление на Россию или смягчение санкций до того, как Россия уйдет с Донбасса или Крыма, - все это будет поощрением агрессии", - заявил он в ходе панельной дискуссии "Будущее Запада: крушение или возвращение?" в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу вечером.

Порошенко полагает, что поддержка Украины - самый дешевый способ защиты безопасности свободного мира. В частности, он подчеркнул, что рассчитывает на выполнение западными партнерами ранее взятых на себя обязательств по поддержке Украины.