Несколько взрывов произошли на газовом хранилище во Франции

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Серия взрывов произошла на газовом хранилище в районе коммуны Жонкьер на юге Франции, сообщила в ночь на субботу газета Parisien.
Взрывы начались около часа ночи по местному времени и продолжались более двух часов. В результате аварии никто не пострадал.
Пожарные и жандармы организовали оцепление вокруг опасного участка. На момент написания текста они продолжают бороться с огнем, чтобы тот не перекинулся на близлежащие здания. Население прилегающих территорий эвакуировали.
Explosions à Jonquierres (Vaucluse). Qu' est ce qui se passe? pic.twitter.com/CtLcrzP1F6— Thierry M (@putpourlepar) 17 февраля 2017 г.