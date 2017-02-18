"Нормандская четверка" договорилась о доступе Красного Креста к пленным в Донбассе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" договорились о доступе к удерживаемым в Донбассе лицам представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Мы договорились, что Красный Крест получит доступ к пленным", - сказал журналистам после встречи министров в Мюнхене в субботу глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Он также добавил, что все стороны договорились реализовать договоренность трехсторонней группы в Минске о режиме тишины, отводе тяжелых вооружений и предоставлении миссии ОБСЕ возможности контролировать этот отвод.

Также министры иностранных дел стран "нормандской четверки" призвали прекратить блокаду железнодорожных и других путей в Донбассе.

"Мы апеллируем к тем, кто блокирует железную дорогу, - прекратить блокаду, поскольку она вредит двум сторонам: как тем, кто экспортирует уголь, так и тем, кто его принимает, чтобы выработать электроэнергию", - сказал Габриэль.