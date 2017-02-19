Британскую секту буддистов заподозрили в принуждении последователей к сексу

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших буддистских организаций Великобритании оказалась замешана в скандале, связанном с возможными случаями принуждения последователей к сексу, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, один из бывших членов секты заявил, что его принуждали к сексу с одним из старейшин организации.

Между тем, ее основатель уже извинился за многочисленные связи с членами секты, некоторые из которых проходили без их воли.

Деннис Лингвуд основал в 1960-е годы секту Общество друзей Западного буддийского ордена (FWBO), которой принадлежат более 30 ретритов (центры, на территории которых проводятся семинары и члены общины "уединяются от общества") в Великобритании, еще около 20 в других странах мирf/ Сейчас у движения "Триратна" десятки тысяч человек последователей.

В 1980-е центр в лондонском Кройдоне был закрыт после обвинений в том, что членами секты манипулируют.

В 2016 году основатель общины 91-летний Лингвуд, известный под буддистским именем Сангхаракшита, признался, что имел сексуальные связи с членами секты. И "некоторые случаи, возможно, проходили без согласия учеников".

В начале 2017 года один из бывших членов рассказал, что в 1980-е годы, когда ему было 16 лет, его домогался один из старейшин общины. По законам того времени, молодой человек был несовершеннолетним.

Другой бывший член секты рассказал, что Лингвуд активно подталкивал гетеросексуальных последователей к гомосексуальным экспериментам, называя это формой саморазвития. По его словам, в 1970-е годы, в одном из ретритов в близ Норвича сам основатель "Триратны" принудил его к сексу. Когда молодой человек заявил Лингвуду, что ему это ненавистно, тот ответил, что "нужно продолжать и не стоит сдаваться".

The Guardian отмечает, что ранее в интернете был доступен документ движения, в котором прямо заявлялось, что сексуальные отношения между учениками и учителями секты могут быть полезны.

Один из сотрудников "Триратны" рассказал изданию, что Лингвуда интересовала эта практика с точки зрения древних греков и их подхода к отношениям между молодыми и взрослыми мужчинами. По его словам, в настоящее время в секте подобное не практикуется.