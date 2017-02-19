СМИ сообщили об аресте яхты российского миллиардера в Гибралтаре

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Суперяхта, построенная по заказу российского миллиардера Андрея Мельниченко, арестована в Гибралтаре, сообщает Daily Mail.

Как уточняет портал YachtHarbour, речь идет о восьмипалубной яхте Sailing Yacht A, которая лишь недавно была спущена на воду. Официально стоимость судна никогда не озвучивалась, но по оценкам экспертов, она может достигать 450 млн евро. Своим футуристическим внешним видом она обязана французскому дизайнеру Филиппу Старку.

В Гибралтар вышедшая из порта в Германии яхта зашла для дозаправки. Ее арестовали в связи с иском строившей яхту верфи Nobiskrug, которая утверждает, что не получила от компании-владельца Valla Yachts Limited итоговый взнос в размере 9,8 млн евро. Кроме того, в Nobiskrug требуют еще 2,6 и 2,9 млн евро по другим статьям, таким образом, сумма претензий в целом составляет 15,3 млн евро.

Представитель Sailing Yacht A заявил, что это "исключительные обстоятельства", и стороны продолжают переговоры по выплатам.



В Nobiskrug характеризуют яхту как самую оснащенную парусную суперяхту в мире. Ее длина составляет почти 143 метра, ее главная мачта составляет более 100 м - т.е. выше, чем лондонский Биг-Бен. Она оснащена, как дизельными, так и электродвигателями и способна развивать скорость до 21 узла.

Как утверждает Daily Mail, каюта владельца защищена пуленепробиваемым стеклом. На яхте расположен бассейн, вертолетная площадка и даже лифты.