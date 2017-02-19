92-летний президент Зимбабве объяснил желание вновь баллотироваться на пост

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Зимбабве Роберт Мугабе, которому 21 февраля исполнится 93 года, намерен вновь баллотироваться на этот пост в 2018 году.

Он заявил, что его партия "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" хочет, чтобы он выдвинул свою кандидатуру.

"Большинство населения полагает, что нет другого приемлемого кандидата, такого приемлемого, как я", - приводит The Independent слова Мугабе.

Жена зимбабвийского лидера заявляет, что ее супруг будет баллотироваться, даже в качестве трупа.

Роберт Мугабе возглавляет Зимбабве с 1980 года. Во время выборов-2018 ему будет 94 года.