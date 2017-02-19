В мире

92-летний президент Зимбабве объяснил желание вновь баллотироваться на пост

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Зимбабве Роберт Мугабе, которому 21 февраля исполнится 93 года, намерен вновь баллотироваться на этот пост в 2018 году.

Он заявил, что его партия "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" хочет, чтобы он выдвинул свою кандидатуру.

"Большинство населения полагает, что нет другого приемлемого кандидата, такого приемлемого, как я", - приводит The Independent слова Мугабе.

Жена зимбабвийского лидера заявляет, что ее супруг будет баллотироваться, даже в качестве трупа.

Роберт Мугабе возглавляет Зимбабве с 1980 года. Во время выборов-2018 ему будет 94 года.

Теги: Зимбабве, Роберт Мугабе
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
СМИ сообщили об аресте яхты российского миллиардера в ГибралтареСМИ сообщили об аресте яхты российского миллиардера в Гибралтаре
Верфь заявляет о нарушении условий контракта и требует 15,3 млн евроПодробнее
Семенченко пригрозил блокировать железнодорожное сообщение Украины с РФСеменченко пригрозил блокировать железнодорожное сообщение Украины с РФ
Нардеп является одним из активистов блокады сообщения с непризнанными республиками Донбасса, в результате которого могут встать украинские заводы и начаться веерные отключения светаПодробнее
В посольстве США на Украине прокомментировали признание РФ документов ДНР и ЛНРВ посольстве США на Украине прокомментировали признание РФ документов ДНР и ЛНР
В диппредставительстве сочли, что этот шаг не совместим с условиями Минских соглашенийПодробнее
Ирак объявил о начале операции по освобождению западной части МосулаИрак объявил о начале операции по освобождению западной части Мосула
В конце января правительственной армии удалось взять под контроль восточные кварталы городаПодробнее
Американский авианосец приступил к патрулированию в Южно-Китайском мореАмериканский авианосец приступил к патрулированию в Южно-Китайском море
Ранее КНР выразила недовольство в связи с этим решением, сочтя его вызовом своему суверенитетуПодробнее
Британские СМИ обвинили Россию в организации переворота в ЧерногорииБританские СМИ обвинили Россию в организации переворота в Черногории
Sunday Telegraph сообщает, что спецслужбы Великобритании и США нашли доказательства причастности РФ к событиям в Подгорице "на высоком уровне"Подробнее
Билл Гейтс предупредил об угрозе биологического терроризмаБилл Гейтс предупредил об угрозе биологического терроризма
Основатель Microsoft заявил, что в ближайшее десятилетие до 30 млн человек могут погибнуть от искусственно созданной разновидности оспы или гриппаПодробнее
В воскресенье Трамп встретится с кандидатами на пост советника по нацбезопасностиВ воскресенье Трамп встретится с кандидатами на пост советника по нацбезопасности
Пресс-секретарь президента назвал имена четверых приглашенных на собеседованиеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 16 февраля7 фото
16 февраля
Фотохроника 16 февраля
Aero India 20178 фото
16 февраля
Aero India 2017
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСеменченко пригрозил блокировать железнодорожное сообщение Украины с РФВ миреВ посольстве США на Украине прокомментировали признание РФ документов ДНР и ЛНРВ РоссииВо Владивостоке задержали организаторов акции против установки ЭРА-ГЛОНАССВ РоссииКара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитации
92-летний президент Зимбабве объяснил желание вновь баллотироваться на пост
СМИ сообщили об аресте яхты российского миллиардера в Гибралтаре
В 2017 году начнут строить еще одну АПЛ серии "Ясень" для ВМФ России
Националисты пришли в центр Киева и озвучили свои требования к власти
Немец Шемпп выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону
Семенченко пригрозил блокировать железнодорожное сообщение Украины с РФ
Уличенные в допинге российские легкоатлеты 20 февраля сдадут медали
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи