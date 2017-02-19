Акции в Киеве по случаю годовщины событий 2014 года завершились мирно

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В центре Киева завершились основные акции по случаю третьей годовщины событий на площади Независимости.

На Крещатике и площади Независимости, а также на аллее Героев небесной сотни горит множество лампадок. Возле Стелы независимости установлены колонки.

В центре города находится небольшое количество сотрудников правоохранительных органов, обстановка спокойная.

Вместе с тем, на пересечении улиц Институтской и Банковой продолжают находиться представители националистов и участники блокады железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Там же установлена небольшая палатка.

Участники данной акции также ведут себя мирно.