Евросоюз пообещал помощь Сомали после теракта

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Террористический акт против гражданских лиц в воскресенье в Могадишо направлен на подрыв стабильности и безопасности Сомали, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы чтим память тех, кто потерял свою жизнь, и выражаем наши глубокие соболезнования их родным и близким", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в воскресенье в Брюсселе.

В документе отмечается, что теракт произошел вскоре после того, как был завершен политический переходный процесс и избран новый президент.

"Мы поддерживаем президента (Мохамеда Абдуллахи Мохамеда - ИФ) Фармаджо и новое руководство страны в том, что касается обеспечения безопасности и последующего строительства надежных институтов. Действие сил, подрывающих мир, недопустимо", - гласит заявление представителя ЕВС.

По его словам, Евросоюз будет продолжать неустанную поддержку народа Сомали в его усилиях по выходу из многолетнего конфликта и восстановлению своей страны.