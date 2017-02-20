Десятки людей пострадали из-за взрыва в Колумбии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В столице Колумбии Боготе произошел взрыв, из-за которого пострадали не менее 40 человек, сообщила в воскресенье BBC News .

Взрыв случился рядом с ареной, у которой собирались провести марш борцы за права животных.

По информации местных властей, из 40 пострадавших 28 мужчин и 12 женщин. Многие из них - сотрудники правоохранительных органов, которые должны были охранять активистов.

На момент написания текста неизвестна причина взрыва и связан ли он с действиями правозащитников. С этого года власти страны решили вновь устраивать корриду.

Защитники прав животных выступают против корриды из-за жестокого обращения с быками. Правительство Колумбии постановило снова устраивать зрелище, потому что оно является частью национального наследия.