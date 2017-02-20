СМИ сообщили о подготовке встречи представителей США и КНДР

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Началась подготовка встречи представителей северокорейских властей с бывшими американскими официальными лицами, которая должна стать первой более чем за пять лет, сообщила в понедельник The Washington Post.

По предварительной информации, переговоры должны состояться в Нью-Йорке в течение ближайших нескольких недель. Однако в госдепартаменте не подтвердили оформление виз для северокорейских чиновников и дипломатов. Как рассказал один из источников, КНДР проявила интерес к идее встречи, но пока не согласилась участвовать.

За последние месяцы репутация КНДР в глазах западных стран упала. В феврале Северная Корея объявила об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты.Тогда ракета упала в Японское море. Это сильно обеспокоило соседей КНДР. В прошлом году ее руководтство отчиталось о создании ядерной бомбы.

В минувший вторник в Малайзии умер от отравления неизвестным ядом сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам. Предположительно его отравили.

Как считают аналитики, КНДР попытается наладить отношения с новой американской администрацией. В январе произошла первая смена власти в США за время управления Ким Чен Ына. Также ожидается, что северокорейские дипломаты попытаются выторговать статус ядерной державы.