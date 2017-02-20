В Минске сгорела баня на 17-м этаже жилого дома

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Минские спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке, причиной которого стало возгорание в бане, устроенной в квартире на 17-м этаже, сообщает Минское городское УМЧС в понедельник.

"По прибытии огнеборцев было установлено, что произошло загорание деревянной обшивки парильного отделения на площади 6 кв.м.", - сообщили столичные спасатели. Баня, уточнили они, была оборудована в ванной комнате пятикомнатной квартиры, расположенной на 17-ом этаже минской высотки.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило 18 февраля в половине десятого утра. В подъезде сработала система противодымной защиты. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, констатировали в управлении.